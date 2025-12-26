Kundakçı avukata ödül gibi ceza

Konya'da Suriyeli Mustafa Igeydi (44) ve ailesinin yaşadığı dairede, geçen 27 Mayıs'ta yangın çıktı. Igeydi'nin, avukat Erdoğan Varım ile aralarında maddi konular nedeniyle husumet bulunduğunu ve evi onun kundaklamış olabileceğini söyledi. Polis, şüpheli avukat ve yanındaki arkadaşı Emir İner'i gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında 9'ar yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ise Varım ve İner 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar da 'iyi hal' indirimi uygulanarak 1'er yıl 8'er aya düşürüldü.