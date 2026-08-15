Kundakladığı villa sonu oldu

Adana
'da, N.Ç. (56) isimli kadın şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Halim Ç. hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı. 3 çocuk annesi N.Ç.'nin, 1 Temmuz tarihinde evden ayrılarak memleketi Kastamonu
'ya gittiği ve 3 Temmuz'da boşanma davası açtığı öğrenildi. Eşinin kendisiyle barışmaya yanaşmamasına sinirlenen Halim Ç., 13 Ağustos gecesi Sambayadı Mahallesi'ndeki villasına geldi. İddiaya göre, önce lüks aracını ateşe veren Halim Ç., araçta meydana gelen patlamaların ardından villaya girdi. Kapıları kilitlediği öne sürülen Halim Ç. daha sonra villayı ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler villaya girdiklerinde Halim Ç.'nin yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Halim Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Halim Ç.'nin cenazesi Mersin'de toprağa verildi.