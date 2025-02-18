Kunut Duaları Okunuşu, Kunut Duası 1 ve 2 Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Dinimizde en kıymetli ibadetlerden biri namazdır. Günde beş vakit eda edilen namazda farklı dualar okunur. Kunut duaları da, yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazında okunur. Bu nedenle, ibadeti doğru şekilde yerine getirebilmek için bu iki duayı ezberlemek gerekir. Kunut duası 1 "Allahümme innâ neste'înuke" şeklinde, Kunut duası 2 "Allahümme iyyâke na'büdü" şeklinde başlar. Kunut duaları okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile bilindiğinde vacip olan yerine getirilmiş olur.
Kunut duaları iki tane olarak bilinir. Duaların okunuşu ise aşağıdaki gibidir:
Kunut Duası 1 Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Kunut 2 Duası Okunuşu
Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.
Duaların ne anlattığını bilmek, Müslümanlar için önemlidir. Kunut dualarının Türkçe anlamı ise aşağıdaki gibidir:
Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.
Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı
Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
Namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. Müslümanlara farz olarak buyurulan 5 vakit namaz vardır. Bunlardan birisi de yatsı namazıdır. Yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazında okunan Kunut duaları da sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Kunut duaları, vitir namazının son rekâtında rükûdan önce tekbir alınarak okunur.
Kunut, kelime olarak "itaat etmek, huşû üzere bulunmak, ibadet yapmak, ayakta durmak" anlamlarını taşır. Fıkıh terimi olarak "taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah'a sığınmak" demektir.