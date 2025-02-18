Kunut Duaları Okunuşu, Kunut Duası 1 ve 2 Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Dinimizde en kıymetli ibadetlerden biri namazdır. Günde beş vakit eda edilen namazda farklı dualar okunur. Kunut duaları da, yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazında okunur. Bu nedenle, ibadeti doğru şekilde yerine getirebilmek için bu iki duayı ezberlemek gerekir. Kunut duası 1 "Allahümme innâ neste'înuke" şeklinde, Kunut duası 2 "Allahümme iyyâke na'büdü" şeklinde başlar. Kunut duaları okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile bilindiğinde vacip olan yerine getirilmiş olur.

Kunut Duaları Okunuşu

Kunut duaları iki tane olarak bilinir. Duaların okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

Kunut Duası 1 Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duası 1 ve 2 Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Duaların ne anlattığını bilmek, Müslümanlar için önemlidir. Kunut dualarının Türkçe anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duaları Ne Zaman Okunur?

Namaz, en önemli ibadetlerden birisidir. Müslümanlara farz olarak buyurulan 5 vakit namaz vardır. Bunlardan birisi de yatsı namazıdır. Yatsı namazının hemen ardından kılınan vitir namazında okunan Kunut duaları da sıkça araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Kunut duaları, vitir namazının son rekâtında rükûdan önce tekbir alınarak okunur.

Kunut Ne Demek?

Kunut, kelime olarak "itaat etmek, huşû üzere bulunmak, ibadet yapmak, ayakta durmak" anlamlarını taşır. Fıkıh terimi olarak "taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah'a sığınmak" demektir.