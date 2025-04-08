Kuracakları işe “ortak” olmayan öğretmen ağabeyini öldürdü

Olay, 2 Nisan'da Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Akgün, biyoloji öğretmeni olan ağabeyi Murat Akgün'ün evine gitti. Ahmet Akgün, diğer kardeşleri Doğancan ile poşet imalat fabrikası açacaklarını kendisinin de ortak olmasını istedi.

Ancak ağabey Murat, Doğancan ile küs olduğu için bu teklifi kabul etmedi. Alkollü oldukları öne sürülen Murat ve Ahmet arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Akgün, ağabeyi Murat'ı göğsünden 3 kere bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleri sonucu Murat Akgün'ün hayatını kaybettiği belirledi. Darp yaralısı Ahmet Akgün ise hastaneye kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri hastanedeki tedavisinin ardından ağabeyini öldüren Ahmet Akgün'ü gözaltına aldı. Ağabey katili ifadesinde, "Kafama şişeyle vurdu, ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akgün tutuklandı.