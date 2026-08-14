Haberler Yaşam Haberleri Kuran-ı Kerim için yarıştılar
Giriş Tarihi: 14.08.2026

Kuran-ı Kerim için yarıştılar

İHA
Kuran-ı Kerim için yarıştılar
  • ABONE OL
Malatya Topsöğüt'de düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kur'an-ı Kerim Okuma ve Bilgi Yarışması'nda çocuklar hem bilgilerini sergiledi hem de büyük heyecan yaşadı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeyrek altın, gram altın ve para ödülü verilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere kol saati hediye edildi. Bilgi Yarışmasında birinci Sancaktar Camii Kuran Kursu öğrencileri olurken ikinciliği Akpınar Camii Kuran Kursu öğrencileri, üçüncülüğü ise Hacı Ömer Camii Kuran Kursu öğrencileri elde etti. En Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nı Turgut Özal Camii Kuran Kursu öğrencileri kazandı.
#MALATYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuran-ı Kerim için yarıştılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA