Kuran-ı Kerim için yarıştılar

Malatya
Topsöğüt'de düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Kur'an-ı Kerim Okuma ve Bilgi Yarışması'nda çocuklar hem bilgilerini sergiledi hem de büyük heyecan yaşadı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeyrek altın, gram altın ve para ödülü verilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere kol saati hediye edildi. Bilgi Yarışmasında birinci Sancaktar Camii Kuran Kursu öğrencileri olurken ikinciliği Akpınar Camii Kuran Kursu öğrencileri, üçüncülüğü ise Hacı Ömer Camii Kuran Kursu öğrencileri elde etti. En Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nı Turgut Özal Camii Kuran Kursu öğrencileri kazandı.