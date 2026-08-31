Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef almıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama!

MAHKEME YENİDEN TUTUKLADI

Savcılığın başvurusunu değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Göktaş'ın daha önce tahliye edildiği iki suç yönünden yeniden tutuklanmasına karar verdi. Böylece "Suçu ve suçluyu övme" suçundan halihazırda cezaevinde bulunan Göktaş hakkında, tahliye edildiği "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından da yeniden tutuklama kararı verilmiş oldu.