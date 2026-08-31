Haberler Yaşam Haberleri Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef almıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama!
Giriş Tarihi: 31.08.2026 21:39 Son Güncelleme: 31.08.2026 21:48

Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef almıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama!

İstanbul’da sahne aldığı gösteride Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef alan ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş’la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. “Dini değerleri aşağılama” ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlarından tahliye edilen Göktaş hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU Yaşam
Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef almıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama!
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Komedyen Deniz Göktaş'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği gösteride Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği ve dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandığı iddiası kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI

Soruşturma sürerken cezaevinde bulunan Göktaş'ın avukatları tutukluluğa itiraz etti. Yapılan başvurunun ardından 28 Ağustos Cuma günü, Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçları yönünden tahliye kararı verildi. Komedyen bu kez hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasından tutuklanarak cezaevinde kaldı.

SAVCILIK TAHLİYEYE İTİRAZ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Göktaş hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Savcılık, komedyenin "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından da tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

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MAHKEME YENİDEN TUTUKLADI

Savcılığın başvurusunu değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Göktaş'ın daha önce tahliye edildiği iki suç yönünden yeniden tutuklanmasına karar verdi. Böylece "Suçu ve suçluyu övme" suçundan halihazırda cezaevinde bulunan Göktaş hakkında, tahliye edildiği "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından da yeniden tutuklama kararı verilmiş oldu.

#DENİZ GÖKTAŞ #KUR AN I KERİM #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef almıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama!
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