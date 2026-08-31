Kur’an-ı Kerim ve dini değerleri hedef almıştı: Sözde komedyen Deniz Göktaş’a yeniden tutuklama!

Komedyen Deniz Göktaş'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği gösteride Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği ve dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandığı iddiası kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadelerin ardından Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma kapsamında Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI
Soruşturma sürerken cezaevinde bulunan Göktaş'ın avukatları tutukluluğa itiraz etti. Yapılan başvurunun ardından 28 Ağustos Cuma günü, Göktaş hakkında "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçları yönünden tahliye kararı verildi. Komedyen bu kez hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasından tutuklanarak cezaevinde kaldı.
MAHKEME YENİDEN TUTUKLADI
Savcılığın başvurusunu değerlendiren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararına yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme, Göktaş'ın daha önce tahliye edildiği iki suç yönünden yeniden tutuklanmasına karar verdi. Böylece "Suçu ve suçluyu övme" suçundan halihazırda cezaevinde bulunan Göktaş hakkında, tahliye edildiği "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından da yeniden tutuklama kararı verilmiş oldu.