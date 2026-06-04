Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye’yi ayağa kaldırdı! Çankaya Kaymakamlığı konseri iptal etti

Kur'an-ı Kerim'in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının, 13 Haziran'da başkent Ankara'da konser verecek olması duyarlı Müslümanları ayağa kaldırdı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaya Çankaya Kaymakamlığı noktayı koydu.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran 2026 tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir" denildi.

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