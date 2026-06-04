Haberler Yaşam Haberleri Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Çankaya Kaymakamlığı konseri iptal etti
Giriş Tarihi: 4.06.2026 20:57

Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Çankaya Kaymakamlığı konseri iptal etti

Kur’an-ı Kerim surelerini dalga geçer gibi şarkı haline getirmesi nedeniyle büyük tepki çeken İran asıllı ABD vatandaşı sözde sanatçı Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran’da Ankara’da vermesi planlanan konseri iptal edildi. Türkiye genelinde yükselen tepkilerin ardından harekete geçen Çankaya Kaymakamlığı, kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetleri dikkate alarak etkinliğe izin vermedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye’yi ayağa kaldırdı! Çankaya Kaymakamlığı konseri iptal etti
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Kur'an-ı Kerim'in surelerini rezil bir şekilde şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo isimli sözde sanatçının, 13 Haziran'da başkent Ankara'da konser verecek olması duyarlı Müslümanları ayağa kaldırdı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaya Çankaya Kaymakamlığı noktayı koydu.

KONSER İPTAL EDİLDİ

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran 2026 tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir" denildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA

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Kur’an-ı Kerim’i şarkı yapan rezil Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Çankaya Kaymakamlığı konseri iptal etti
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