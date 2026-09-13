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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Kur’an kursları yarın başlıyor

ANKARA
Kur’an kursları yarın başlıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Kur'an kurslarının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, başta 4-6 yaş Kur'an kursları olmak üzere genç, yetişkin ve engelli gruplarına yönelik kurslar ülke genelinde hizmet vermeye başlayacak. Kur'an kursları kapsamında yüz yüze ve çevrim içi eğitim verme imkânları sunulacak. Kur'an kursları açılış programı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla 18 Eylül'de Erzurum'da gerçekleştirilecek.
#DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI #ERZURUM

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Kur’an kursları yarın başlıyor
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