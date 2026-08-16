Haberler Yaşam Haberleri Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını paylaştı
Giriş Tarihi: 16.08.2026

Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını paylaştı

Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını paylaştı
  • ABONE OL
Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Bolvadin Kadın Kolları tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen "Yetim Kardeşlerime Selam Gönderiyorum" projesi çerçevesinde, ilçe genelindeki cami ve Kuran kurslarında eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci iyilik için bir araya geldi. Yaklaşık 5 hafta süren proje boyunca öğrenciler, kendi harçlıklarından artırarak kumbaralarında biriktirdikleri paraları gönüllü olarak bağışladı. Toplanan yardımların, ihtiyaç sahibi yetim çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi. Proje ile çocukların paylaşma, yardımlaşma, merhamet ve kardeşlik duygularını yalnızca derslerde öğrenmeleri değil, bu değerleri yaşayarak benimsemeleri hedeflendi.
#AFYONKARAHİSAR #TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA