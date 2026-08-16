Kuran kursu öğrencileri harçlıklarını paylaştı

Afyonkarahisar
'ın Bolvadin İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı
Bolvadin Kadın Kolları tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen "Yetim Kardeşlerime Selam Gönderiyorum" projesi çerçevesinde, ilçe genelindeki cami ve Kuran kurslarında eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrenci iyilik için bir araya geldi. Yaklaşık 5 hafta süren proje boyunca öğrenciler, kendi harçlıklarından artırarak kumbaralarında biriktirdikleri paraları gönüllü olarak bağışladı. Toplanan yardımların, ihtiyaç sahibi yetim çocukların kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi. Proje ile çocukların paylaşma, yardımlaşma, merhamet ve kardeşlik duygularını yalnızca derslerde öğrenmeleri değil, bu değerleri yaşayarak benimsemeleri hedeflendi.