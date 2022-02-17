Kurana Başlama Duası Okunuşu - Kurana Başlamadan Önce Okunacak Dua Nedir, Nasıl Okunur?

Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak herkesin mutlaka yapması gereken bir ibadettir. Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e indirilen İslam dininin kutsal kitabında yol gösterici, uyarıcı ve öğüt verici sayısız ayetler bulunur. 114 sure, 666 ayet ve 30 cüz'den oluşan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyenler ve yeni başlayacak olanlar Kurana başlama duası hakkında da araştırmalar yapmaktadır. Kurana başlama duası okuyarak Allah'tan (C.C) zihin açıklığı isteyecek olanlar Kurana başlamadan önce okunacak dualar ve okunması tavsiye edilen dualara bu başlık altından ulaşabilirler.

Aşağıdaki duayı okumadan öncelikle abdest almak gerekir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i elimize alıp, uygun şekilde oturduktan sonra okunmaya başlanabilir.

KURANA BAŞLAMA DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bilhakkı enzeltehû ve bilhakkı nezel, Allâhümme azzım rağbetî fihî ve'c'alhü nûren lî basarî ve şifâen li sadrî ve zihâben lî hemmî ve gammî ve huznî, Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechi ve kavvî bihî cesediî ve hayyi bihî ruhî ve şekkil bihî mîzânî ve'rzuknî tilâvetehû alâ tâatike ânâe'l-leyli ve etrâfen-nehâri ve'hşürnî maa'n-nebiyyi Muhammedin Sallallâhü Teâlâ aleyhi ve selleme ve Âlih'il-ahyâr.

KURANA BAŞLAMA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Allah'ım! Sen Kur'an-ı hak üzere indirdin. O da böylece hak üzere indi. Allah'ım Kur'an'a karşı ilgimi artır. Onu gözümün nuru, gönlümün şifası, keder ve üzüntümün ilacı kıl. Allah'ım! Dilimi Kur'an ile süsle, yüzümü Kur'an ile güzelleştir. Bedenimi onunla kuvvetlendir. Ruhumu onunla diri tut. Mizanımı onunla ağırlaştır. Gece-gündüz sana itaat için Kur'an okumaya beni muvaffak kıl. Beni, Hz. Pyegamber Muhammed (S.A.S) ve O'nun hayırlı ehli beytiyle birlikte hasret.

KUR'AN-I KERİM HAKKINDA

Allah (C.C) tarafından Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kadir gecesinde inmiştir. Hz. Peygamberin gerçek bir peygamber olduğunu kanıtlamış, O'nun en önemli ve en büyük mucizesi olmuştur. Hz. Muhammed'e (s.a.s) vahiyler halinde indirilen Kur'an'da yol gösteren, uyaran ve öğüt veren çok mühim bilgiler yer almaktadır. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de 114 sure, 666 ayet ve 30 cüz bulunur.