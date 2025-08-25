Haberler Yaşam Haberleri Kuranı Kerim’e hakaret etmiş ve öz kızına tacizde bulunmuştu: Bakan Yerlikaya gerekenin yapıldığını duyurdu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuran-Kerim'e hakaretlerde bulunan ve öz kızına cinsel tacizde bulunan şahsın yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, açıklamasında "Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara'da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

