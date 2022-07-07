8 Temmuz yarın resmi tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü?

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde erken tatile çıkmak isteyenler resmi tatilin arefe için de geçerli olup olmadığını sorguluyor.

Diğer yıllarda da olduğu gibi bayram arefesi yarım gün olarak değerlendirilecek. Buna göre bankalar ve noterler yarım gün hizmet verecek.