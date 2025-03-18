Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu!

2025 yılı Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, hem dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de tatilin tadını çıkarmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sene, hafta sonu tatilleriyle birleşen Kurban Bayramı sayesinde vatandaşlar yaklaşık 10 gün süren bir tatil fırsatına sahip olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, arefe hangi tarihe denk geliyor? İşte, ayrıntılar...
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 yılı için Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre belirlendi. 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
2025 KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
2025 yılında Kurban Bayramı haftanın son günlerine denk geliyor. Bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın çoğunlukla hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle bu yıl bayram tatili 9 gün olmayacak. Arefe günü yarım gün çalışılacak. Toplamda 4.5 gün bayram tatili yapılacak.