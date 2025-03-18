Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu!

2025 yılı Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, hem dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de tatilin tadını çıkarmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sene, hafta sonu tatilleriyle birleşen Kurban Bayramı sayesinde vatandaşlar yaklaşık 10 gün süren bir tatil fırsatına sahip olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, arefe hangi tarihe denk geliyor? İşte, ayrıntılar...