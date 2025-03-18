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Giriş Tarihi: 18.3.2025 11:31

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu!

Kurban Bayramı tatili için hazırlıklar başladı. Mart ayının ısınan havasıyla birlikte, 2025 yılı için Kurban Bayramı tarihleri merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı dini takvimine göre, Kurban Bayramı'nın tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde kutlanacak?

Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu!

2025 yılı Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı, hem dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de tatilin tadını çıkarmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sene, hafta sonu tatilleriyle birleşen Kurban Bayramı sayesinde vatandaşlar yaklaşık 10 gün süren bir tatil fırsatına sahip olacak. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak, arefe hangi tarihe denk geliyor? İşte, ayrıntılar...

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 yılı için Kurban Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre belirlendi. 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ
4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek. 6-7-8-9 Haziran tarihleri ise bayram tatili olacak.

2025 KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

2025 yılında Kurban Bayramı haftanın son günlerine denk geliyor. Bayram 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Bayramın çoğunlukla hafta sonuna denk geliyor olması nedeniyle bu yıl bayram tatili 9 gün olmayacak. Arefe günü yarım gün çalışılacak. Toplamda 4.5 gün bayram tatili yapılacak.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri belli oldu!
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