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Giriş Tarihi: 20.6.2023 16:30

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı için geri sayım resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu senenin ikinci dini bayramının tarihi de vatandaşların bilgisine sunulmuştu. Bu noktada tarih yaklaştıkça “Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan alınan karar doğrultusunda bu yıl 4 günlük bayrama 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili toplam 9 güne uzatılmıştı. İşte 2023 Kurban bayramı tarihleri ve detaylar.

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, tatil beldelerini ziyaret etme veya akraba ziyaretleri gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ, KAÇ GÜN?

2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.

"Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"

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