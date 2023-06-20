Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi ile işte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bilindiği üzere bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar şehir dışına seyahat etme, tatil beldelerini ziyaret etme veya akraba ziyaretleri gibi etkinliklere daha fazla zaman ayırabilecek. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün, hangi tarihte idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm bu detaylar.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.
Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.
"Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"