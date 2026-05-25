Kurban Bayramı’nda hava nasıl olacak? MGM 5 günlük yeni haritayı paylaştı: İşte 25-29 Mayıs hava durumu tahminleri...

Bayram hazırlıklarının hızlandığı şu günlerde, hava durumu planları doğrudan etkileyecek. Bugün (25 Mayıs) yurt genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, Arife günü itibarıyla batıdan başlayarak yurdu terk ediyor. Ancak şemsiyeleri çok uzağa kaldırmayın; çünkü bayramın ikinci günü yağmur geri dönüyor! İşte seyahat ve mangal planlarınızı yapmadan önce mutlaka göz atmanız gereken gün gün hava durumu raporu...
25 MAYIS PAZARTESİ: BAYRAM ÖNCESİ YOLLARA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
Tatil yolculuğuna bugün başlayanlar için yollarda dikkatli olmakta fayda var. Günün ilk yarısında iç ve kuzey kesimlerde başlayan yağışlar, öğle saatlerinde (12:00-18:00 arası) yurdun neredeyse tamamını saracak.
KRİTİK UYARI: Özellikle Sakarya-Bolu hattında, Doğu Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin) kıyılarında ve Antalya'nın iç kesimlerinden Mersin'e uzanan bölgede yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
26 MAYIS SALI (ARİFE GÜNÜ): BATIDA YÜZLER GÜLÜYOR
Arife günü sabah saatleriyle birlikte yağışlı sistem etkisini büyük ölçüde kaybediyor. Gece saatlerinde yurdun tamamına yakını sakinleşirken, gün içinde Marmara ve Ege'de pırıl pırıl güneşli bir hava hakim olacak. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde ise bölgesel bahar sağanakları görülebilir. İzmir ve çevresinde sıcaklıklar 32°C'ye kadar çıkıyor; yolculuk için en ideal günlerden biri!
27 MAYIS ÇARŞAMBA (BAYRAMIN 1. GÜNÜ): ZİYARETLER İÇİN HARİKA BİR HAVA!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde harika bir bahar havası yaşanacak! Yağışlar ülkeyi neredeyse tamamen terk ediyor. Sadece Göller Yöresi ve Doğu'nun çok küçük bir bölümünde kısa süreli geçişler olabilir.
SICAKLIKLAR ARTIYOR: Akdeniz ve Güneydoğu'da termometreler 30-32°C'leri gösterecek. Bayramlaşmak, açık hava etkinlikleri ve ziyaretler için haftanın en güzel günü.
28 MAYIS PERŞEMBE (BAYRAMIN 2. GÜNÜ): ŞEMSİYELERİ GERİ ÇIKARIN!
Eğer piknik veya mangal planınızı bayramın 2. gününe bıraktıysanız planlarınızı gözden geçirmenizde fayda var. Güneydoğu Anadolu hariç, yepyeni bir yağışlı sistem Türkiye'nin büyük bir bölümünü (Marmara, Ege, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu) etkisi altına alıyor. Sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüş ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
29 MAYIS CUMA (BAYRAMIN 3. GÜNÜ): YAĞIŞLAR DOĞUYA KAYIYOR
Haftanın son gününde sistem doğuya doğru hareket ediyor. Marmara ve Kıyı Ege yeniden güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya uyanırken; İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar tatilcileri zorlamaya devam edecek. Dönüş yoluna geçecek olan sürücülerin İç ve Doğu bölgelerdeki ıslak zemin ve görüş mesafesi düşüşüne karşı dikkatli olması gerekiyor.
2026 KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞMUR VAR MI?
Evet, özellikle bayramın 2. (Perşembe) ve 3. günü (Cuma) yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın 1. günü ise ülke genelinde güneşli geçecek.
ARİFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Arife günü (26 Mayıs Salı) batı bölgelerde (Marmara, Ege) hava açıyor ve güneş yüzünü gösteriyor. İç ve Doğu kesimlerde ise yağışlı hava aralıklarla devam edecek.
İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL?
İstanbul'da Arife ve Bayramın 1. günü güneşli ve açık bir hava beklenirken, Bayramın 2. günü sağanak yağış geçişleri görülecek. Cuma günü hava tekrar toparlanacak.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı