"Bayramda marketler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler internet üzerinden sorgulamalarına başladılar. Bilindiği üzere, Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. Evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için market alışverişi yapacak vatandaşlar bu nedenle "Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?" sorularının cevabını öğrenmek istiyor. İşte bayramda market çalışma saatleri 2022.