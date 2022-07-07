Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı’nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 23:42

Kurban Bayramı’nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala market çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Bayram nedeniyle marketlerin açık olup olmadığını merak eden pek çok vatandaş “Kurban Bayramı’nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?” sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. İşte Kurban Bayramı market çalışma saatleri 2022.

Kurban Bayramı’nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?

"Bayramda marketler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler internet üzerinden sorgulamalarına başladılar. Bilindiği üzere, Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü idrak edilecek. Evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için market alışverişi yapacak vatandaşlar bu nedenle "Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?" sorularının cevabını öğrenmek istiyor. İşte bayramda market çalışma saatleri 2022.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye değişmektedir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM marketin Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü gününde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı tahmin edilirken bayramın diğer günlerinde aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Kurban Bayramı’nda marketler açık mı? 9-10-11-12 Temmuz BİM, A101, ŞOK, Migros marketler açık mı, kapalı mı olacak?
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