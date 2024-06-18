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Giriş Tarihi: 18.6.2024 17:55 Son Güncelleme: 18.6.2024 17:59

Kurban Bayramı'nda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yerli ve yabancı turist akınına uğradı. İstanbul’da yollar boş kalırken özellikle sahil kenarları ile meydanlar ve caddeler ziyaretçi akınına uğradılar.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kurban Bayramı’nda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı

İstanbul'da bayram günlerinde trafik rahatlığı yaşanırken özellikle meydanlar ve sahil şeritleri yerli ve yabancı turistlerin akına uğradı. İstanbul'a gelenlerin en çok ziyaret ettikleri bölgeler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Kadıköy Meydanı oldu.

İstiklal Caddesi, bayramın ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan vatandaşların Taksim ve İstiklal Caddesi'ni tercih etmesiyle caddede adeta insan seli oluştu. Vatandaşlar cadde boyunca gezerek özellikle nostaljik tramvay önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Turistler de gezerek hem havanın hem de bayramın keyfini çıkardı. Taksim Meydanı'ndaki insan seli akşam da azalmadan devam etti.

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Kurban Bayramı'nda Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ziyaretçi akınına uğradı
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