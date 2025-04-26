Haberler Yaşam Haberleri KURBAN FİYATLARI ve KESİM BEDELİ || Koyun, keçi, küçükbaş, dana, büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.4.2025 18:29 Son Güncelleme: 26.4.2025 18:29

KURBAN FİYATLARI ve KESİM BEDELİ || Koyun, keçi, küçükbaş, dana, büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?

6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak 2025 Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık fiyatları ve kesim bedelleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları ile kurban kesim ücretleri netleşmeye başladı. İbadetlerini yerine getirmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumların açıklamalarını yakından takip ediyor. Öte yandan yurt dışı vekaletle kurban bağış ücretleri de duyuruldu. Peki, bu yıl dana, koç, inek, koyun ve tosun fiyatları ne kadar oldu? İşte kesim bedelleri ve detaylar İşte merak edilenler...

KURBAN FİYATLARI ve KESİM BEDELİ || Koyun, keçi, küçükbaş, dana, büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran'da başlayacak. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte, dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurbanlık arayışını hızlandıran vatandaşlar, "Kurbanlık fiyatları kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli ise kısa süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edildi. Peki, bu yıl dana, koç, koyun, inek, tosun gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fiyatları ile kesim ücretleri ne kadar? İşte merak edilen bilgiler...

2025 KURBAN FİYATLARI

2025 yılı için kurbanlık fiyatları, canlı hayvanın kilosuna göre belirleniyor. Et ve Süt Kurumu'nun açıkladığı 2025 fiyatlarına göre, büyükbaş tosun fiyatları 275-280 TL arasında değişiklik göstermektedir.

KURBANLIK KİLO (KG) FİYATLARI NE KADAR?
Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 alım fiyatlarına göre;

Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,

Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,

Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,

Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL.

Bu doğrultuda 2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

2025 yılında olması beklenen küçükbaş kurban fiyatları ise şu şekilde:

Koyun: 8.000 TL - 16.000 TL

Koç: 12.000 TL - 20.000 TL

Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

Ancak bu rakamlar öngörü niteliğinde olup bayram tarihi yakınlaştıkça netlik kazanacaktır. Ayrıca satış fiyatları illere göre farklılık göstermektedir.

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Bu rakam geçtiğimiz yıl yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmişti.

KIZILAY YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Kızılay'ın yurt içi vekaletle kurban kesim bedeli 13 bin 250 TL olarak açıklandı.

Kızılay'ın yurt dışı vekaletle kurban kesim ücreti ise 5 bin 250 TL olarak açıklandı.

Kızılay Gazze-Filistin vekaleten kurban kesim bedelini ise 13 bin 250 TL olduğunu açıkladı.

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KURBAN FİYATLARI ve KESİM BEDELİ || Koyun, keçi, küçükbaş, dana, büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?
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