KURBAN FİYATLARI ve KESİM BEDELİ || Koyun, keçi, küçükbaş, dana, büyükbaş kurban fiyatları ne kadar, kaç TL?

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Bu rakam geçtiğimiz yıl yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmişti.