Haberler Yaşam Haberleri Kurban harcamaları 192 milyarı bulacak
Giriş Tarihi: 22.05.2026

Kurban harcamaları 192 milyarı bulacak

ANKARA
Kurban harcamaları 192 milyarı bulacak
  • ABONE OL
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nın, ekonomi ve özellikle hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Kurbanlık hayvan alım-satımları; yem sanayiinden veterinerlik hizmetlerine, nakliyeden pazar alanı kiralarına, kesim hizmetlerinden deri ve sakatat ekonomisine kadar çok geniş bir ticari hareketliliği beraberinde getiriyor. 2026 yılında yaklaşık 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği ve toplam 192 milyar liraya yakın harcama yapacağı tahmin ediliyor" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban harcamaları 192 milyarı bulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA