Kurban harcamaları 192 milyarı bulacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nın, ekonomi ve özellikle hayvancılık açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Kurbanlık hayvan alım-satımları; yem sanayiinden veterinerlik hizmetlerine, nakliyeden pazar alanı kiralarına, kesim hizmetlerinden deri ve sakatat ekonomisine kadar çok geniş bir ticari hareketliliği beraberinde getiriyor. 2026 yılında yaklaşık 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği ve toplam 192 milyar liraya yakın harcama yapacağı tahmin ediliyor" dedi.