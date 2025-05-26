Kurban pazarında sopalı kavga! 5 polis memuru yaralandı! Polislere saldıran 12 şüpheli gözaltına alındı

Olay, Ankara'nın Keçiören İlçesi Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki kurban satış yerinde yaşandı. İddiaya göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında tartışma çıktı. Kurbanlık satıcıları ile ekipler arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

POLİSE SOPALI SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli esnaf polise sopayla saldırdı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.

12 SALDIRGAN YAKLANDI

Polis ekipleri tedavi altına alınırken polise saldırdığı tespit edilen R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.