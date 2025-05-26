Haberler Yaşam Haberleri Kurban pazarında sopalı kavga! 5 polis memuru yaralandı! Polislere saldıran 12 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.5.2025 18:15 Son Güncelleme: 26.5.2025 18:27

Kurban pazarında sopalı kavga! 5 polis memuru yaralandı! Polislere saldıran 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da Kurban pazarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında Pazar esnafı ile görevliler arasında kavga çıktı. Olaya müdahale etmek için olay yerine gelen polis öfkeli esnafın sopalı saldırısına uğradı. 5 polisin yaralandığı olayda 12 saldırgan gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Kurban pazarında sopalı kavga! 5 polis memuru yaralandı! Polislere saldıran 12 şüpheli gözaltına alındı

Olay, Ankara'nın Keçiören İlçesi Bağlum Karşıyaka Mahallesi'ndeki kurban satış yerinde yaşandı. İddiaya göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sırasında tartışma çıktı. Kurbanlık satıcıları ile ekipler arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

POLİSE SOPALI SALDIRI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli esnaf polise sopayla saldırdı. Yaşanan arbedede 5 polis yaralandı.

12 SALDIRGAN YAKLANDI

Polis ekipleri tedavi altına alınırken polise saldırdığı tespit edilen R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kurban pazarında sopalı kavga! 5 polis memuru yaralandı! Polislere saldıran 12 şüpheli gözaltına alındı
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