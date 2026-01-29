İki kadının cinayetinde aynı fail tespit edildi

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'inde yaşayan emekli Samiye Karabıyık (67), 29 Şubat 2016'da evinde öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede yaşlı kadın ikametinde eşarp ile boğulmak suretiyle öldürülmüş, yapılan otopsi sonucunda maktulün cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra öldürüldüğü tespit edilmiş, elde edilen biyolojik bulgulardan DNA profili çıkartıldı. Ancak, o dönemde çözülemeyen cinayet, faili meçhul kaldı.

Bu olaydan 3 yıl sonra, yine aynı ilçede komşu mahallede yaşayan 2 çocuk annesi Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze'nin (61) evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, polisi aradı. İtfaiyenin yardımıyla eve giren polis, Ketevan Katamadze'yi salonda üst tarafı çıplak ve ölmüş halde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu kez kurbanın iple boğulduğu, yarı çıplak bırakıldığı belirlendi. Evde, binada ve çevrede geniş çaplı inceleme yapan polis, bir haftalık çalışmayla dört mahalledeki 100 güvenlik kamerasını inceleyerek, cinayet zanlısının Mustafa Karaca (73) olduğunu tespit etti. Karaca memleketi Kilis'e kaçarken Antalya Otogarı'nda yakalandı. Emniyette suçunu itiraf edince de tutuklandı.

Bir süre önce faili meçhul dosyaları yeniden raftan indiren Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Samiye Karabıyık cinayetinde de detaylı ve teknolojik inceleme yaptı. Şüphelinin benzer başka olaylara karışmış olabileceğini değerlendirilerek arşivi tarayan polis, Samiye Karabıyık'ın da Ketevan Katamadze'nin de aynı yöntemle boğularak öldürüldüğünü gördü. Detaylı karşılaştırma yapınca da iki cinayet arasında 12 benzerlik olduğunu belirledi. En çok dikkat çeken benzerlik ise her iki öldürme olayının boğmak suretiyle gerçekleştirildiği, her iki kurbanında çıplak vaziyette bulunduğu, iki kadının yaşlarının yakın olduğu dikkate alındığında olayların benzerlik gösterdiği anlaşılmış, Her iki cinayetin failinin aynı şahıs olabileceği değerlendirilmiştir. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede ise Samiye Karabıyık'tan elde edilen bulgularda, Mustafa Karaca'nın DNA'sı da tespit edildi. Bu tespitle, Samiye Karabıyık'ın katilinin de L Tipi cezaevinde mahkum olan emekli gece bekçisi Mustafa Karaca olduğu ortaya çıktı.