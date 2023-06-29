Kurbanlık almaya giden aile kazada yok oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Hacı Yoldaş (37), bayram sabahı eşi ve oğlunu da yanına alarak, kurbanlık almak için Avadan Mahallesi'ne gitmek üzere otomobilleriyle yola çıktı. Ancak, Günyurdu Mahallesi'ndeki köprüden geçerken kontrolden çıkan otomobil, sulama kanalına düşerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hacı Yoldaş, eşi Fesla Yoldaş (40) ve oğulları Muhammet Enes Yoldaş'ı (8) otomobilden çıkardı. Yoldaş ailesinin boğularak öldükleri belirlendi.Aydın'ın Çine ilçesinde Salih Akdam'ın (65) kullandığı motosiklet, Doğanyurt Mahallesi'nde mezarlık ziyaretinden dönerken, karşı yönden gelen H.K.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Akdam ölürken diğer sürücü yaralandı.Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultan Köy mevkiinde kontrolden çıkan araç buğday tarlasına uçtu. Tarlada taklalar atarak 100 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.Burdur'da Osman Sak'ın (47) kullandığı otomobil, Kuş Gözlem Evi mevkiinde devrilerek karşı şeride geçti. Sürücü hayatını kaybederken, yanındaki Ahmet Kabak yaralandı.Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde İbrahim Eyican'ın (62) kullandığı otomobil, Ilıksu mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü ölürken, eşi Mutlu Eycan (54) hafif yaralandı.