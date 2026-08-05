Kürekle işlenen vahşette karar kesinleşti! Yargıtay cezaları onadı

Olay, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Fahrullah Özdemir, jandarmayı arayıp, Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde bulduğunu ihbar etmiş ve bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Avcı'nın keskin bir alet ile başına ve boynuna vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Olayla ilgili Fahrullah Özdemir ile Avcı'nın 1 yıllık eşi Gürcistan uyruklu Padına Avcı gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Padına Avcı, eşinin kendisini 1500 TL karşılığında başka erkeklerle ilişkiye zorladığını ileri sürerken, Fahrullah Özdemir ise tartıştığı Ayhan Avcı'nın bıçakla üzerine saldırdığını iddia etti. Fahrullah Özdemir, Ayhan Avcı'nın başına traktör ve römorku birbirine bağlayan başı topuzlu demir aparatıyla, Padına Avcı'nın ise kürek ile vurduğunu söyledi.

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Padına Avcı'ya (35) 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'e ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Her iki sanık için de haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, Avcı'nın cezasını 17 yıla, Özdemir'in cezasını ise 15 yıla düşürdü.

İSTİNAF TALEPLERİNİ REDDETTİ

Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını istinafa taşıyan Padına Avcı'nın avukatı, dilekçesinde müvekkilinin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, eksik inceleme yapıldığını, gerekçesiz karar verildiğini, mahkumiyete yeterli delil bulunmadığını, beraat kararı verilmesi gerektiğini, haksız tahrikin derecesine ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğini belirtti. Diğer sanık Fahrullah Özdemir'in avukatı ise dilekçesinde, eksik inceleme yapıldığını, öldürme kastının bulunmadığını, suçun unsurlarının oluşmadığını, meşru savunma ya da sınırın aşılması hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğunu, haksız tahrikin derecesine ve lehe hükümlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

HÜKÜMLERDE AYKIRILIK BULUNMADI

Sanık avukatlarının istinaf başvurularını değerlendiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan ve dosya kapsamına göre yeterli olduğu anlaşılan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, hükme esas alınan adli raporların yeterli olduğu, eksik incelemenin bulunmadığı, sanıkların adil yargılanma haklarının ihlal edilmediği, maktule yönelik eylemin sanıklar tarafından fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket edilerek gerçekleştirildiğinin isabetli şekilde saptandığı, sanıkların eylemlerine uyan suç vasıflarının 'Kasten öldürme' ve 'Nitelikli kasten öldürme' olarak kabulünde isabetsizlik bulunmadığı, meşru savunma ya da sınırın aşılması hükümlerinin uygulanma koşullarının oluşmadığı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında ve belirlenen indirim oranlarında isabetsizlik bulunmadığı; sanıklar hakkında uygulanması mümkün başkaca lehe hüküm bulunmadığı, yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımlarının yasal bağlamda ve gerekçeleri gösterilerek belirlendiği anlaşıldığından, ileri sürülen temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümlerde hukuka aykırılık bulunmamıştır" ifadelerine yer verildi.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Bunun üzerine sanık avukatları dosyayı temyiz için Yargıtay'a gönderdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayladı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararında, "Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararında sanık Padına müdafileri ve sanık Fahrullah müdafii tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve yapılan temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden 5271 sayılı Kanun'un 302/1'inci maddesi gereği, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükümlerin onanmasına, hükmolunan ceza miktarı ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak sanık Padına müdafilerinin tahliye talebinin reddine, karar verilmiştir" denildi.