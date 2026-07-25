Küresel platformlar suçu ailelere attı

TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, dizi sektörünün temsilcilerini ve küresel yayın platformlarını ağırladı. İlk sunumu yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, kumar, uyuşturucu gibi bağımlılık ve uygunsuz dil olmak üzere 2 yeni içerik sembolü ekleneceğininin 10+ ve 16+ sembollerinin eklenmesi ve olumsuz içerik taşıyan yayınların saatleri, yeniden düzenleneceği bilgisini verdi. Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, şiddet öğeleri ve cinsellik barındıran 'Squid Game' dizisinin Türkiye'de ilk günden itibaren +18 uyarısıyla sunulduğunu söyledi. Mavili, çocukların saatlerce ekran başında kalmasını önlemek adına ebeveynlerin otomatik bölüm geçişlerini kilitleyebildiğini belirterek suçu ailelere attı. Disney+ adına konuşan Bürke Barış Şerbetçi Arabacı da"Profil oluştururken girilen doğum tarihine göre sistem otomatik yaş kısıtlaması getiriyor. PIN korumaları sayesinde kontrol tamamen ailelerde oluyor" derken HBO Max Türkiye Temsilcisi Deniz Şaşmaz Oflaz, platforma üye olunduğu anda sistemin kendiliğinden korumalı çocuk profili tanımladığını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör