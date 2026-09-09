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Giriş Tarihi: 9.09.2026

Küresel zehir ağına büyük darbe

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Küresel zehir ağına büyük darbe
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Yaramış aşiretine mensup şüphelilerin kurduğu belirtilen, Belçika merkezli "Yaramışlar" suç örgütüne İzmir'de operasyon düzenlendi. Bayram Yaramış'ın liderliğindeki örgüte yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. 11 şüphelinin yurt dışında, birinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise arandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer varlıklara el konuldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Küresel zehir ağına büyük darbe
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