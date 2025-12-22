KURGAN ile sahte faturacılara geçit yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca, organize şekilde "hayali ticaret" üzerinden devleti 69.5 milyon lira zarara uğrattığı saptanan 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin de arasında olduğu 43 şüpheliye düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Sadece 1 yılda yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenledikleri saptanan şebekd. 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulamaya sokulan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ana denetimi birimi olan Vergi Denetim Kurulu yetkilileri tarafından oluşturulan KURGAN (Kuruluş Gözetim Analiz) sistemi ile deşifre oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KURGAN NEDİR?

Yapay zekâ destekli bir veri analiz sistemi olan KURGAN'la banka, SGK, Tapu, Gümrük ve e-fatura kayıtları anlık analiz ediliyor, şüpheli işlemler risk puanıyla belirleniyor. Denetlenecek firmaları otomatik seçen KURGAN'ın hedefi ise sahte belge ve naylon faturayla mücadele, vergi kayıp kaçaklarını azaltmak, vergi adaleti sağlamak. Sistemle artık 'Bilmeden sahte fatura kullandım' savunması geçerliliğini yitirecek, düşük kâr marjı, yüksek nakit hareketi ve olağan dışı işlemler riskli sayılacak.