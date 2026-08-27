Kuriş örgütünde 10 tutuklama

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri hâkimlikçe yapılan sorguların ardından tutuklandı. Tutuklanan isimler şöyle: Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut.