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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Kuriş örgütünde 10 tutuklama

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Kuriş örgütünde 10 tutuklama
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21-22 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin tamamı emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri hâkimlikçe yapılan sorguların ardından tutuklandı. Tutuklanan isimler şöyle: Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, Mehmet Özmen, Osman Sert, İsa Ateş, Abdullah Özcan Yavuz, Taner Çetin, Metin Surat, Mehmet Ünal, Erhan Yılmaz, Süleyman Tuna Akbulut.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Kuriş örgütünde 10 tutuklama
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