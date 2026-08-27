Kirli iş birliği teklifi deşifre oldu! Alihan Kuriş soruşturmasında Pensilvanya’dan gelen mektup detayı

17-25 ARALIK ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Tanık, savcılığa verdiği ifadesinde, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından kısa süre önce gerçekleştiğini belirttiği bir görüşmeyi anlattı. Tanığın beyanına göre dönemin grup lideri Ahmet Denizolgun ile Sakaryalı bir iş insanının da bulunduğu ortamda yapılan sohbet sırasında, Pensilvanya'dan geldiği belirtilen bir mesaj gündeme geldi. Tanık, Denizolgun'un kendisine Fetullah Gülen'den bir mektup geldiğini söylediğini aktararak, "Denizolgun Fetullah Gülen'den mektup geldi, ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini söyledi" dedi. Tanığın anlatımına göre söz konusu görüşmede, Pensilvanya'dan geldiği öne sürülen bu teklifin nasıl değerlendirileceği de konuşuldu.