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Giriş Tarihi: 2.3.2023 10:45 Son Güncelleme: 2.3.2023 11:07

Kurslar açıldı, ilk ders ‘deprem’

Kahramanmaraş merkezli depremin ardında ara verilen Diyarbakır’daki TYT-AYT kurslarında eğitime yeniden başlanırken, üniversite adayı 120 öğrencinin katıldığı derslerin ilk gününde deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Evinde hasar olan ve olmayan öğrencilerin durumuna göre çalışma programı hazırlandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kurslar açıldı, ilk ders ‘deprem’

Diyarbakır'da, AK Partili Bağlar Belediyesi, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardında ara verdiği eğitim çalışmalarına yeniden başladı. Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan eğitim merkezi ve kütüphane kapılarını tekrar öğrencilere açtı. Üniversite adayı öğrencilerin eğitim gördüğü TYT-AYT kurslarında dersler, ilk gün katılım gösteren 120 öğrenci ile start aldı. İlk günün konusu da deprem ve doğal afetler oldu. 16 branş öğretmeni ile başlayan çalışmalarda AFAD'ın deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili paylaştığı bilgiler binanın girişindeki panolara asıldı, öğrencilere de bu konuda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı. Evinde hasar olan ve olmayan öğrencilerin durumuna göre ders programları güncellenirken, öğrencilerle görüşen rehber öğretmenler ve alanında uzman isimler depremden dolayı sorun yaşayan öğrencilere psikolojik anlamda destek veriyor.

Bağlar Belediyesi'nin bir yandan depremden etkilenen halkın yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla mücadele ederken, diğer yandan da hayatı normalleştirmek için çalışmalar yaptığını belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, bu yüzden eğitim faaliyetlerinin yeniden başlamasına karar verdiklerini söyledi. Başkan Beyoğlu,"Ülke olarak tarihimizin en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Devlet ve millet el ele vermiş yaraları sarmaya çalışıyoruz. Belediye olarak bu konuda ilk günden beri tüm imkanlarımızla halkımızın emrindeyiz. Diğer yandan hayat devam ediyor. Gençlerimize karşı sorumluluğumuz var. Bunların başında da eğitim geliyor. Eğitim çalışmalarımıza yeniden başladık. Gençlerimizin hedefledikleri üniversite ve bölümlere yerleşmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

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Kurslar açıldı, ilk ders ‘deprem’
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