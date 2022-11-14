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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:06 Son Güncelleme: 14.11.2022 16:06

Kurşun Döktürmek Günah Mı? Diyanet'e Göre Kurşun Döktürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?

Kurşun döktürmek günah mı veya caiz mi oluşu, Diyanet başta olmak üzere, bu konuda uzmanlaşmış birçok kişiler tarafından ele alınan bir konudur. Bu çerçevede kurşun döktürmenin hükmü olup olmadığının tartışılması farklı görüşlere neden olmuştur. Bir yandan günah olduğu bir yandan olmadığı dile getiren kişiler vardır. Fakat bu noktada Diyanet'e göre kurşun döktürmek haram mı, caiz mi, Kuran'da geçiyor mu konusu baz alınacaktır. Bu sebeple kurşun dökmek günah mı sorusuna evet cevabını vermek doğru olacaktır.

Kurşun Döktürmek Günah Mı? Diyanet’e Göre Kurşun Döktürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran’da Geçiyor Mu?

Kurşun döktürmek günah mı veyahut günah değil mi için yararlanılabilecek kaynak çoktur. Birtakım kişiler ise kurşun dökmek günah mı sorusuna, eski zamanlardan gelen bir kültür yanıtını vermektedir. Kurşun döktürmeye ılımlı bakan tarafların olduğunu söylemek de mümkündür. Kurşun döktürmenin hükmü, Diyanet'in görüşleri baz alındığı takdirde yoktur. Dolayısıyla Diyanet'e göre kurşun döktürmek haram mı, caiz mi, Kuran'da geçiyor mu konusu dikkate alındığından cevap caiz değildir olacaktır.

Kurşun Döktürmek Günah Mı?

İslam dini ekseninde bir şeyin günah olup olmaması hakkında bilgi almak mümkündür. Bu konulardaki kaynaklar genellikle; Kur'an-ı Kerim, Din İşleri Yüksek Kurulu yani Diyanet, hadisler, bazı evliyaların görüşleridir. Yani çıkış noktalar genellikle bu kaynaklar olmaktadır. İslam dininde bir şeyin günah olması aslında insana zarar veren ve benzeri şeylerdir. Bazı durumlarda bir şeyin günah olup olmadığı konusunda bazı ilim adamları zıt görüşlere sahip olabilmektedir. Kurşun döktürmenin günah olup olmayışı konusunda da bu zıt görüş ayrımı vardır. Bir yandan eski zamanlardan gelen kültür olarak görülmektedir. Aynı zamanda İslam dini ile alakası olamayan bir faaliyettir. Bir yandan ise direkt olarak haram olduğu ve caiz olmadığı söylenmektedir.

Diyanet'e Göre Kurşun Döktürmek Haram Mı, Caiz Mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yapmış olduğu bir programda bu konuya açıklık getirmiştir. Hatipoğlu direkt olarak kurşun döktürmenin bir faydasının olmadığını ifade etmiştir. Eğer ki insan bir konu hakkında yardım istiyorsa, yardım istediği şeyde aklın olması gerekmektedir. Kurşunun aklı yoktur ve yardım istendiği takdirde müdahale etmesi söz konusu değildir. Diyanet ise aynı çizgide görüşlerini paylaşmıştır.

Diyanet kurşun dökmenin eski kültürlerde olduğunu İslam dini ile bir bağlantısı olmadığını söylemektedir. İlerde olacakları, algılayamadıklarımızı ve her şeyi Allah bilir. Bu nedenle bütün güç ona aittir. Müslüman yalnızca Allah'tan medet umar. Yani kurşun dökmek caiz değildir ve günahtır.

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Kurşun Döktürmek Günah Mı? Diyanet'e Göre Kurşun Döktürmek Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?
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