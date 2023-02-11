Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı korku anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.
Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı.
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