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Giriş Tarihi: 11.2.2023 12:41 Son Güncelleme: 11.2.2023 12:46

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı korku anlar kameraya yansıdı

Hatay-Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'ndeki öğretmenevi enkazında kurtarma çalışması yapan Ayvalık Doğal Afetler Arama ve Kurtarma (ADAK) ekibi kurtarma ekibinden birkişi oluşan çökme ile enkaz altında kaldı. Kurtarma görevlisi arkadaşlarının çalışması ile enkaz altından kurtarıldı.

İHA
Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı korku anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.

Kurtarma çalışması sırasında meydana gelen çökmede Kurtarma Ekibi Görevlisi Batuhan Tügen enkaz altında kaldı. Çökme ve görevlinin enkaz altında kalma anları kameraya yansıdı.

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Enkaz altında kalan kurtarma görevlisi ekip arkadaşları tarafından kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma Görevlisi Batuhan Tügen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı korku anlar kameraya yansıdı
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