Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı korku anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deprem bölgesine giden ADAK Kurtarma Ekibi depremin ilk gününden itibaren birçok kurtuluşa imza attı. Ekip son olarak Hatay Kırıkhan Kurtuluş Mahallesi'nde öğretmen evi enkazında çalışma yaparken bir çökme oluştu.