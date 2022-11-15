Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman?

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

"Nasipse olacak"

Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

"Ocakta başlıyoruz"

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.