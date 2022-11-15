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Giriş Tarihi: 15.11.2022 12:26

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman?

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi için yayına yeniden başlayacağına dair iddialar dolaşıyor. Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te ekranlara gelen programına konuk oldu ve Kurtlar Vadisi dizisiyle ilgili herkesi heyecanlandıran açıklamada bulundu. Peki Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman?

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman?

Türk televizyonlarında yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Geçtiğimiz gün bu konuyla ilgili Necati Şaşmaz'dan açıklama geldi. Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

"Nasipse olacak"

Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." dedi.

"Ocakta başlıyoruz"

Kurtlar Vadisi çalışmaları için ocak ayını işaret eden Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için." dedi.

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Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? Kurtlar Vadisi ne zaman?
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