Kurtlar Vadisinin kumarhanesi gerçek çıktı! Polis mekanı basıp mühürledi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nde bulunan bir mekanda kumar oynatıldığı bilgisi edinildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda geçtiğimiz hafta Cuma gece saatlerinde yapılan baskın adresin 'Casıno' olarak dizayn edilerek 'Teksas Pokeri' ve 'Black Jack' isimli kumar oyunun oynatıldığı tespit edildi.