Kurtulmak için plan yapıyordu

Ankara'da yaşayan psikolog Nurselen Gülaçtı'nın (33) geçtiğimiz yıl 27 Kasım'da kendisini sürekli rahatsız eden eski erkek arkadaşı Fuat Yıldırım (51) tarafından silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada dinlenen tanıkların beyanları, cinayet öncesine ilişkin çarpıcı detayları ortaya çıkardı. Duruşmada söz hakkı verilen tanık Ü.A, "Nurselen ziyaret amacıyla evime geldiğinde kendisine sürekli arama geliyordu. Nurselen çok korkuyordu. Birisinin hayatında olduğunu, kurtulamadığını anlattı. Bu kişinin peşini bırakmadığını ve bu yüzden Ankara'dan taşınacağını söyledi. 'Kurtulmam için gitmem gerekiyor' dedi. Polise gitmesini söyledim. Ancak bahsettiği kişinin, annesi ve kardeşini öldürmekle tehdit ettiği için gidemeyeceğini ifade etti" dedi.

'İŞ VAAD EDİYORDU'

Nurselen'e KPSS için ders verdiğini belirten diğer tanık S.K. ise "Ders için evime geldiğinde ilişkisinin olduğu kişinin çok kıskanç olduğunu derse katılıp katılamayacağını sordu. 8 civarı sanık evime geldi. Sanık Nurselen'e iş vaat ediyordu. Yüksek mertebeden kişiler tanıdığını, işe yerleştirebileceğini, kızına vermediği bu fırsatı Nurselen'e vereceğini söylüyordu" dedi. Heyet, Fuat Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.