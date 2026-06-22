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Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:06

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına katılacak!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci toplantısına katılacak.

DHA
Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına katılacak!
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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan İSİPAB 20'nci toplantısına katılmak üzere 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Azerbaycan'a gidecek. Başkent Bakü'de düzenlenecek toplantıda Kurtulmuş, insanlık cephesinin ortak davası olan Filistin'den İsrail'in insanlık suçlarına, İslam ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik ve parlamenter iş birliklerinden savaşlar ve krizler nedeniyle yerinden edilen milyonlarca insan için uluslararası dayanışma çağrısı yapacak. Kurtulmuş ayrıca katılımcı ülkelerden mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (DHA)

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına katılacak!
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