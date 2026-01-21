Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye ideali bütün olumsuzluklara rağmen başarıyla sonuçlanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraberlerindeki Ezidi heyetini, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, görüşmede Ezidilerin taleplerinin çözümü için gösterilen çabaları önemsediğini ve Türkiye'nin etnik, mezhebi, inanç, kültürel ve dil açısından çok farklı grupları bünyesinde barındırmasının büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Bölge ülkelerinin kültürel birliğinin sağlanması ve farklılıkların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye ideali, bütün olumsuzluklara, bu işi yanlış mecraya sürüklemek isteyenlere rağmen başarıya odaklanmıştır ve başarıyla da sonuçlanacaktır. Bu coğrafyanın bütün insanlarının aynı kaderin sahibi olduklarını bilmemiz lazım" dedi.

'HEPSİNİN ELİ EMPERYALİZMİN AĞABABALARINDA'

Şengal'de Ezidilerin yaşadığı katliamı, insanlık dışı davranışları her zaman nefretle kınadıklarını belirten Kurtulmuş, "Şengal'deki katliamı, DEAŞ denen bir örgüte yaptırdılar. Örgütün silahını kim verdi? Onun karşısına PYD/YPG diye başka bir örgüt kurup, çıkardılar. Onun da elinde çok sayıda silah vardı, onun silahını kim verdi? Hepsinin eli emperyalizmin ağababalarında. Bu coğrafyaya ellerini sokmuyorlar, maşalarla bu coğrafyada istedikleri şekilde halkı birbirine düşman edecek sonuçlar almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Kurtulmuş, yurt içi ve yurt dışında yaşayan Ezidilerin taleplerinin takip edeceklerini aktararak, "Biz Meclis Başkanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Bu dönemin ruhuna uygun olan da budur. Böylece hiç kimsenin istismar edemeyeceği bir Türkiye'yi ortaya koymuş oluruz" dedi.

EZİDİ DOSYASI MECLİS'TE

Görüşmede; AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Ezidilerle yurt içinde ve yurt dışında programlar yaptıklarını söyleyerek, dile getirilen sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Almanya Ezidi Birlik ve Beraberlik Komitesi Başkanı Orhan Onat ise 'Terörsüz Türkiye' sürecinde geliştirilen diyalogların önemli olduğunu ifade etti ve sürece katkı sunmak için Ezidilerin bir araya gelerek toplantılar yaptığını ve bazı ortak görüşlere vardıklarını anlattı. Onat ardından Ezidilerin ülkelerine sadık olduğunu bir kere daha gördüklerini ifade ederek, görüşlerinin ve taleplerinin yer aldığı bir dosyayı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a takdim etti.