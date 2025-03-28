Kurtuluş Rum Vakfı’ndan anlamlı iftar

16. yüzyılda Sakız Adası'ndan gelen Rumların yerleştiği İstanbul Kurtuluş semtinde yüzyıllardır farklı dinden ve kültürden binlerce insan birarada yaşıyor.

Kurtuluş'ta yaşayan Rumlara hizmet veren Aya Dimitri Kilisesi, dün anlamlı bir iftara ev sahipliği yaptı. Bu örnek etkinliğe Sişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen katıldı. Kurtuluş Rum cemaati ve Kurtuluş'taki Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği iftarda Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

İftarda bir konuşma yapan Şişli Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen, farklılıkların Türkiye'nin büyük bir zenginliği olduğuna vurgu yaparak Kurtuluş'ta bu Ramazan geleneğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Ertürkmen, bu anlamlı iftarın yalnızca dini ve kültürel miras açısından değil, toplumsal dayanışma bağlamında da büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Kurtuluş Aya Dimitri, Aya Tanaş, Aya Lefter ve Mektebi Vakfı Başkanı Yorgo Teodoridis, bölgede farklı inanç ve kültürden binlerce insanın bir hoşgörü mozaiği oluşturduğunu söyledi.

Yorgo Teodoridis konuşmasında, "Kurtuluş, yalnızca geçmişin bir mirası değil, aynı zamanda geleceğe uzanan bir dostluk köprüsüdür. Bugün burada, soframızı ve gönlümüzü paylaşarak, birlikteliğimizin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyoruz. Dinler ve kimlikler farklı olabilir; ancak bizi biz yapan, sevgiyle ve anlayışla kurduğumuz bağlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de, birbirimize destek olmaya, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.