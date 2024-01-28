Kurtuluşun izlerini taşıyan bina çöküyor

Osmanlı'nın beşiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'ndaki yangından kurtulup günümüze ulaşan nadir eserlerden 'Tevfik Erdem Evi' yıkılmamak için tarihe meydan okuyor. Yarım asır önce kültür varlığı olarak tescillenen tarihi yapının görüntüsü yürekleri sızlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Ocak 2022 tarihli kararında tarihi yapıya, herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. Kararda tarihi yapının 'mail-i indiham' yani yıkılmaya meyilli olduğu ve yapının içine girilemediği açıklandı. Bu tür durumlarda, yapılarla ilgili gerekli önlemler alındıktan sonra konu koruma kurullarına iletiliyor.