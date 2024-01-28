Haberler Yaşam Haberleri Kurtuluşun izlerini taşıyan bina çöküyor
Giriş Tarihi: 28.1.2024

Kurtuluşun izlerini taşıyan bina çöküyor

Ali OKTAY Ali OKTAY
Kurtuluşun izlerini taşıyan bina çöküyor
Osmanlı'nın beşiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'ndaki yangından kurtulup günümüze ulaşan nadir eserlerden 'Tevfik Erdem Evi' yıkılmamak için tarihe meydan okuyor. Yarım asır önce kültür varlığı olarak tescillenen tarihi yapının görüntüsü yürekleri sızlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21 Ocak 2022 tarihli kararında tarihi yapıya, herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. Kararda tarihi yapının 'mail-i indiham' yani yıkılmaya meyilli olduğu ve yapının içine girilemediği açıklandı. Bu tür durumlarda, yapılarla ilgili gerekli önlemler alındıktan sonra konu koruma kurullarına iletiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Uraloğlu'ndan İzmir'e hızlı tren müjdesi! İzmir-Ankara 3,5 saate inecek
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli alınacak
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Partilerin pusuladaki yeri netleşti: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak
İsrail’in zevali
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurtuluşun izlerini taşıyan bina çöküyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA