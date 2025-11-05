Kuruluş Orhan 2. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Orhan son bölüm izle (5 Kasım 2025)

Kuruluş Orhan dizisi 2. bölümüyle bu hafta ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Çarşamba akşamları yayınlanan tarihi yapımın kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet ve Barış Falay gibi dikkat çeken isimler yer alıyor. Zafer haberiyle obaya dönen Orhan Bey'i bekleyen sürpriz gelişmeler yeni bölümde heyecanı artırıyor. İşte Kuruluş Orhan 2. bölüm izle linki ve ayrıntılar…
Kuruluş Orhan dizisi bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. 5 Kasım 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Büyük bir zafer muştusu vermek için obaya dönen Orhan Bey hiç ummadığı bir haberle şoka uğrar. Osman Bey'le yüzleşen Orhan Bey "Ben Allah'tan gelene de razıyım, uğruna verdiğin kurban olmaya da'' diyerek pusatını teslim eder. Bu olanlardan sonra Alaeddin ve Orhan arasındaki ilişki nereye evrilecektir?
Osman Bey'in yatağa düşmesine sebep olan Temurtaş'ın oyunu nereye varacaktır? Bir yandan Saroz'la işbirliğine giren Temurtaş öte yanda Şahinşah ve Alaeddin'i ağırlar. Orhan Bey bir yanda Bizans ve İlhanlı valisi öte yanda iç mücadelelere rağmen babasının Bursa düşünü gerçekleştirmek için nasıl hareket edecektir?
Boran'ı almak için girdiği Bursa'da Flavius'la karşı karşıya kalırlar. İki ezeli düşmanın ölümüne hesaplaşması nasıl sonuçlanacaktır? Orhan Bey Boran'ı sağ salim kurtarıp Osman Bey'e götürebilecek midir?