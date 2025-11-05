Kuruluş Orhan 2. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Orhan son bölüm izle (5 Kasım 2025)

KURULUŞ ORHAN 2. BÖLÜM KONUSU

Büyük bir zafer muştusu vermek için obaya dönen Orhan Bey hiç ummadığı bir haberle şoka uğrar. Osman Bey'le yüzleşen Orhan Bey "Ben Allah'tan gelene de razıyım, uğruna verdiğin kurban olmaya da'' diyerek pusatını teslim eder. Bu olanlardan sonra Alaeddin ve Orhan arasındaki ilişki nereye evrilecektir?