Giriş Tarihi: 6.10.2025 01:30

KURULUŞ ORHAN FRAGMANI YAYINDA! "Cümle cihana selam olsun biz geldik!" Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?

Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk bölüm fragmanı ile izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizi, özellikle Orhan Bey karakteriyle merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun hayat vereceği Orhan Bey’in hikayesi ve dizinin başlangıç tarihi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak?

KURULUŞ ORHAN İLK BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin devamı Kuruluş Orhan'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizide Orhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat verecek.

İşte, Kuruluş Orhan ilk bölüm fragmanı:

"Cümle cihana selam olsun biz geldik!"

atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin devamı Kuruluş Orhan'ın yeni bölümünden ilk tanıtım yayımlandı.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv'nin yeni hikayesi, güçlü kadrosu ve yeni dünyasıyla daha başlamadan sezonun en çok konuşulan dizisi olan "Kuruluş Orhan" yakında izleyici ile buluşacak.

