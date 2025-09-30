Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? ATV ile Kuruluş Orhan dizisinden ilk kareler
Giriş Tarihi: 30.9.2025 10:38

ATV ekranlarının heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Orhan, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat vereceği dizide ön plana çıkan güçlü oyuncu kadrosu adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan ve ilk karelerin paylaştığı tarihi yapımda heyecan dorukta. Peki; Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu hafta var mı, yayın tarihi belli oldu mu?

Dizi ekibi hızla hazırlıklarına devam ederken oyuncu kadrosunun kostümlü okuma provasından gelen görüntüler oldukça dikkat çekti. Kuruluş Orhan yayın tarihi ve günü için gözler ATV ekranlarına çevrilmiş durumda. İşte, diziden son haberler:

KURULUŞ ORHAN SETİNDEN İLK KARELER

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Orhan sete çıktı. Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları dizi yayımlanmadan yapıma dair en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstleneceği Kuruluş Orhan dizisinin ilk karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Gözler şimdi yayın tarihinde.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. ATV'den önce diziye dair ilk tanıtım ve daha sonra ilk bölümün yayımlanacağı tarih bekleniyor.

İşte, oyuncu kadrosundan kareler:

Okuma provasından Bennu Yıldırımlar ve Cihan Ünal

Şükrü Özyıldız ve Burak Sergen

Barış Falay

