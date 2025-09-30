Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? ATV ile Kuruluş Orhan dizisinden ilk kareler

Dizi ekibi hızla hazırlıklarına devam ederken oyuncu kadrosunun kostümlü okuma provasından gelen görüntüler oldukça dikkat çekti. Kuruluş Orhan yayın tarihi ve günü için gözler ATV ekranlarına çevrilmiş durumda. İşte, diziden son haberler:
ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Orhan sete çıktı. Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları dizi yayımlanmadan yapıma dair en çok konuşulanlar arasına girdi.
Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. ATV'den önce diziye dair ilk tanıtım ve daha sonra ilk bölümün yayımlanacağı tarih bekleniyor.
İşte, oyuncu kadrosundan kareler:
Okuma provasından Bennu Yıldırımlar ve Cihan Ünal
Şükrü Özyıldız ve Burak Sergen