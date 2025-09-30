Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? ATV ile Kuruluş Orhan dizisinden ilk kareler

KURULUŞ ORHAN SETİNDEN İLK KARELER

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Orhan sete çıktı. Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları dizi yayımlanmadan yapıma dair en çok konuşulanlar arasına girdi.