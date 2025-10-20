Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? ATV ile Kuruluş Orhan 1. bölüm için heyecan dorukta!

Tarihi dizi severlerin sabırsızlıkla beklediği gün geldi: Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi resmi olarak duyuruldu. Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan dizi şimdiden yeni sezonun ses getiren işleri arasında yer alıyor. Peki "Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?" sorularının yanıtı...
ATV'nin merakla beklenen Kuruluş Orhan dizisi, ilk bölümüyle 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği ile hikayenin kapısı aralanmış oldu.
Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.
Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'e ait fotoğraflar dizinin ilk bölümü öncesi ses getirdi. Dizi yayınlanmadan 35 ülkeye satıldı.