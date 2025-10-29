KURULUŞ ORHAN NİLÜFER HATUN TARİHTE VAR MI? Mahassine Merabet kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Bozdağ Film tarafından hazırlanan Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim'de ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun rolünü üstlenen Mahassine Merabet'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı? Nilüfer Hatun tarihte kimdir? İşte detaylar...
Fas'ta 24 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını kendi memleketinde geçirdi. Eğitim hayatına Fas'ta başlayan Merabet, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye taşınan Merabet, İstanbul'daki özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını yaptı.
Oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Esaret dizisinde canlandırdığı Hira karakteriyle adım atan Mahassine Merabet, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Merabet, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.
Orhan Bey'in hanımı olup hayatı hakkındaki bilgiler, ilk Osmanlı kaynaklarından Âşıkpaşazâde ve onu aynen tekrarlayan Neşrî'ye dayandırılır. Bu kaynaklarda Bursa civarındaki Yarhisar tekfurunun kızı olarak geçer ve adı Lülüfer (Ülüfer) şeklinde de belirtilir. Bazı araştırmalarda asıl adının Holophira (Olivera) olduğu ve Nilüfer isminin bundan geldiği ileri sürülür. Ancak Türkçe'ye Farsça'dan geçen nilüfer kelimesi de Grekçe asıllıdır.