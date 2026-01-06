Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? İşte ATV ile Kuruluş Orhan yeni bölüm tarihi!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 16:20

Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? İşte ATV ile Kuruluş Orhan yeni bölüm tarihi!

ATV’nin dikkat çeken yapımlarından Kuruluş Orhan dizisinin bu hafta yeni bölümüyle ekrana dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Yayın akışında yaşanan değişikliklerin ardından, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü için açıklanan program listesi izleyiciler tarafından yakından inceleniyor. Peki, Kuruluş Orhan bu hafta var mı, yok mu, neden yok? İşte, Kuruluş Orhan yeni bölüm tarihi...

ATV ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak sürüyor. 7 Ocak 2026 ATV yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Yayın planındaki değişiklikler sonrası izleyiciler, "Kuruluş Orhan bu hafta var mı, yok mu, neden yok?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ ORHAN BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Kuruluş Orhan dizisi, bu hafta da yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

7 Ocak 2026 ATV yayın akışına göre, dizi saatinde Kuruluş Orhan'ın özel bölümü yayınlanacak.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Orhan dizisinin 10. yeni bölümü 14 Ocak Çarşamba günü ATV akranlarında olacak.

7 OCAK 2026 ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan-Özel Bölüm
23:20 Çakallarla Dans 4
02:45 Bir Gece Masalı
04:20 Kardeşlerim

