Kuruluş Osman son bölümde Yenişehir fethi konu oldu. Yenişehir'e ilerleyen Osman Bey ve adamları ile birlikte mücadele eden kadınlar arasında bulunan Aygül, hayati bir yara alıyor. Sevilen karakterlerden Aygül Hatun öldü mü? Vatandaşlar da Buse Arslan diziden ayrıldı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Buse Arslan diziden ayrıldı mı? İşte detaylar!