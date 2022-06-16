Haberler Yaşam Haberleri KURULUŞ OSMAN AYGÜN HATUN ÖLDÜ MÜ? Kuruluş Osman Aygül Hatun’u Buse Arslan diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke eden gelişme!
Giriş Tarihi: 16.6.2022 01:39 Son Güncelleme: 16.6.2022 01:40

KURULUŞ OSMAN AYGÜN HATUN ÖLDÜ MÜ? Kuruluş Osman Aygül Hatun’u Buse Arslan diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke eden gelişme!

KURULUŞ OSMAN AYGÜN HATUN ÖLDÜ MÜ? Kuruluş Osman Aygül Hatun’u Buse Arslan diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke eden gelişme!

Kuruluş Osman Aygül Hatun’u sezon finalinde ölüp ölmediği merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde  Buse Arslan bu tarihi karaktere hayat veriyor. Yenişehir fethini konu alan son bölümde birçok ayrılık yaşandı. Yapımcı birçok oyuncunun yeni sezonda olmayacağını dile getirdi. Tarihsel şekilde ilerleyen diziye yeni oyuncular katılacak. Kuruluş Osman Aygün Hatun ölüyor mu sorusunun sebebi de budur. Peki, Kuruluş Osman Aygül Hatun’u Buse Arslan diziden ayrıldı mı? işte detaylar!

Kuruluş Osman son bölümde Yenişehir fethi konu oldu. Yenişehir'e ilerleyen Osman Bey ve adamları ile birlikte mücadele eden kadınlar arasında bulunan Aygül, hayati bir yara alıyor. Sevilen karakterlerden Aygül Hatun öldü mü? Vatandaşlar da Buse Arslan diziden ayrıldı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Buse Arslan diziden ayrıldı mı? İşte detaylar!

KURULUŞ OSMAN BUSE ARSLAN DİZİDEN AYRILDI MI?

Yapımcı Mehmet Bozdağ, ilk önce Ahmet Yenilmez'e veda etti. "Tarihimizi anlatırken bizlere yol arkadaşlığı yapan, fetihlerimizin mimarlarından, obamızın demir ustası Demirci Davud karakterine bu akşam veda ettik. Bu role yüreğini koyan sevgili Ahmet Yenilmez ağabeye emekleri için çok teşekkür ederim. Yüreğine, bileğine sağlık." dedi.

Daha sonra Buse Arslan'a, Aygül Hatun karakterini hakkıyla canlandıran Buse Arslan'a emekleri için çok teşekkür ederim. Bozdağ Film ailesi olarak sanat hayatında başarılar dileriz" açıklamalarında bulundu.

BUSE ARSLAN KİMDİR?

Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında konuk oyuncu olarak başladı. Adını duyurduğu proje ise "Benim Hala Umudum Var" dizisidir. 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ardından Kuruluş: Osman'da "Aygül Hatun" karakterine hayat verdi.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

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KURULUŞ OSMAN AYGÜN HATUN ÖLDÜ MÜ? Kuruluş Osman Aygül Hatun’u Buse Arslan diziden ayrıldı mı? Hayranları şoke eden gelişme!
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