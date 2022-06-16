Kuruluş Osman son bölümde Yenişehir fethi konu oldu. Yenişehir'e ilerleyen Osman Bey ve adamları ile birlikte mücadele eden kadınlar arasında bulunan Aygül, hayati bir yara alıyor. Sevilen karakterlerden Aygül Hatun öldü mü? Vatandaşlar da Buse Arslan diziden ayrıldı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, Buse Arslan diziden ayrıldı mı? İşte detaylar!
Yapımcı Mehmet Bozdağ, ilk önce Ahmet Yenilmez'e veda etti. "Tarihimizi anlatırken bizlere yol arkadaşlığı yapan, fetihlerimizin mimarlarından, obamızın demir ustası Demirci Davud karakterine bu akşam veda ettik. Bu role yüreğini koyan sevgili Ahmet Yenilmez ağabeye emekleri için çok teşekkür ederim. Yüreğine, bileğine sağlık." dedi.
Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında konuk oyuncu olarak başladı. Adını duyurduğu proje ise "Benim Hala Umudum Var" dizisidir. 2018 yılında oynadığı dizilerden Kocaman Ailem 'de Berrak Tezcan karakterini canlandırdı ve ardından Kuruluş: Osman'da "Aygül Hatun" karakterine hayat verdi.
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.