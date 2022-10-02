Kuruluş Osman Öktem Bey kimdir? Alçiçek’in babası Öktem Bey tarihteki yeri nedir?

KURULUŞ OSMAN ÖKTEM BEY KİMDİR?

Kargı Obasının Bey'idir. Yaşı ilerlemiş bir beydir. Yaşı ilerlemesine rağmen güçlü durmakta, sözünü etrafındakilere geçirmektedir. Gaza ehlidir.

Eşi, Bengi Hatun'dur. Dili sivri ve dediğim dedik olan Bengi Hatun, çevresine kök söktürür. Dişli bir hatundur. Güç sevdalısıdır.

Kızları Alçiçek Hatun'dur. İyi bir savaşçıdır. Ceng etmek, oba kızı gibi yaşamak ister. Bu niyetle namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.