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Giriş Tarihi: 2.10.2022 16:45

Kuruluş Osman Öktem Bey kimdir? Alçiçek’in babası Öktem Bey tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman yeni sezon geliyor ve herkes, yeni sezonda gelen karakterleri araştırıyor. Kaan Yalçın’ın oynadığı Öktem Bey kimdir, Öktem Bey tarihteki yeri nedir sorusu, vatandaşlar tarafından soruluyor. Kuruluş Osman yeni sezon karakterleri bu sebeple sık sık araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Öktem Bey kimdir? İşte detaylar…

Kuruluş Osman Öktem Bey kimdir? Alçiçek’in babası Öktem Bey tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman Öktem Bey tarihteki yeri ve detayları araştırılıyor. Özellikle Öktem Bey kimdir sorusu, sıklıkla yanıt aramakta. Yeni sezonun kilit oyuncularından biri olması beklenen Kaan Yalçın, dizinin yeni oyuncuları arasında. Peki, Öktem Bey kimdir? Kuruluş Osman Öktem Bey tarihteki önemi nedir? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN ÖKTEM BEY KİMDİR?

Kargı Obasının Bey'idir. Yaşı ilerlemiş bir beydir. Yaşı ilerlemesine rağmen güçlü durmakta, sözünü etrafındakilere geçirmektedir. Gaza ehlidir.

Eşi, Bengi Hatun'dur. Dili sivri ve dediğim dedik olan Bengi Hatun, çevresine kök söktürür. Dişli bir hatundur. Güç sevdalısıdır.

Kızları Alçiçek Hatun'dur. İyi bir savaşçıdır. Ceng etmek, oba kızı gibi yaşamak ister. Bu niyetle namını duyduğu bacıyanlara katılmak için hareket eder.

ÖKTEM BEY'İN TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Öktem Bey'in tarihteki yeri hakkında bir bilgi yoktur.

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Kuruluş Osman Öktem Bey kimdir? Alçiçek’in babası Öktem Bey tarihteki yeri nedir?
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