Kurutma Makinesi Kaç Kiloluk Alınmalı? Kurutma Makinesi En Az Kaç Kg Olmalı?

Hem zamandan kazanmak hem de evde çamaşır kalabalığı olmaması adına kurutma makinesi gerçekten faydalı bir alternatif. Özellikle alınacak evin çamaşır yıkama kapasitesine göre kurutma makinesi tercih etmek oldukça kolaylık sağlayacaktır. Bu durumda tüketiciler kurutma makinesi kaç kiloluk alınmalı, en az kaç kg olmalı sorularını gündeme getirmektedir.

Kurutma Makinesi Kaç Kiloluk Alınmalı?

Bu sorunun yanıtı, kurutma makinesi alacak olan birey ya da ailelerin çamaşır yıkama aralıkları ve çamaşır yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. 1 ya da 2 kişinin yaşadığı, haftada 2 posta çamaşır yıkanan bir ev için 5-6 kiloluk kurutma makinesi idealdir. Ancak daha kalabalık, özellikle küçük çocuklu aileler için 7 ila 10 kiloluk kurutma makineleri uygun olacaktır.

Kurutma Makinesi En Az Kaç Kg Olmalı?

Piyasadaki hali hazırda olan kurutma makinesi çeşitlerinin kapasitesi, 5 kg'lıktan başlayıp sanayi tipi olan 30-40 kg'lıklara kadar çıkmaktadır. Kurutma makinesinden tam verim almak, zamandan ve enerjiden tasarruf etmek için en az 6-8 kg kapasitesi olanlar tercih edilmelidir. Örneğin 8 kg yıkama kapasitesi çamaşır makinesi olan bir ev için 6-7 kg'lık kurutma makinesi uygundur.