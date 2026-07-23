Kağıthane'de kurye milyonluk altınla sırra kadem bastı: Ailesinden "yaktın bizi oğlum!"





"BANA, '2 MİLYON LİRA CİVARINDA BİR PARA BULACAKSIN' DİYE BASKI YAPTI"

Beşli, oğlunun kendisine para bulması konusunda baskı yaptığını belirterek, "Bana, '2 milyon lira civarında bir para bulacaksın' diye baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi, fakat kimlerin yaptığını söyletemedim. Karakola götüreyim dedim, götüremedim. 'Tek başına gitmek istemiyorsan taksi çağırıp beraber gidelim' dedim, yine söyletemedim ve götüremedim. Sıkıntı burada, keşke bize kimlerin ne olduğunu anlatsaydı da biz ona göre güvenlik güçlerimize söylerdik. Kuyumcunun şikayetçi olduğunu bugün öğrendim. Doğal hakkıdır, biz onu çok görmüyoruz. Saygı duyuyorum. Biz de zaten ona karşı mahcubuz. Yıllardır merhabalığımız var, tanıştığımız insanlar. Ama benim çocuğumun da bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum. Biri tarafından kaçırılmış ya da bir yerde kapatılmış olabileceğini düşünüyorum. Çocuğumu ortadan kaldırmış da olabilirler" diye konuştu.