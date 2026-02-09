Kurye TIR altında kaldı burnu dahi kanamadı

Kaza, 4 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan Mesut Aldanma, sipariş dağıtıma çıktı. Aldanma kullandığı 01 CSH 28 plakalı motosikletiyle, 42 YV 5155 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mesut Aldanma, tırın altında kaldı. Genç adam, koruyucu kıyafetleri ve kaskı sayesinde mucize eseri hayatta kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"KORKMUYORUM, SİZDE KORKMAYIN"

Sağlık ekipleri gelene kadar sürücü Mesut Aldanma'yı vatandaşlar sakinleştirmek istedi. Ancak Mesut Aldanma, "Korkmuyorum, sizde korkmayın" dedi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mesut Aldanma, kazayı üzerindeki koruyucu ekipmanlar sayesinde sıyrıklarla atlattı.

Mesut Aldanma

"GÖVDEM PARAMPARÇA OLACAKTI"

Mucize kurtuluş sonrası konuşan Mesut Aldanma, "Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Otobanda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde art arda 3 tır vardı. Kırmızı ışık söndükten sonra yola çıktık, yanımdaki tır beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve tırın altında sıkıştım. Hayatta kalabilmemi kaskıma, kıyafetime borçluyum. Ekipmanlarım olmasaydı tır beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı yüzüm paramparça olacaktı, giysilerim olmasaydı gövdem paramparça olacaktı. Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. Kırığım, çıkığım bile yok. Vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum" dedi.

"FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GEÇTİ"

Kaza anında içinden geçen duyguyu anlatan Aldanma, "Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum, ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin" diye konuştu.