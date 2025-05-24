Kuş gribi tehlikesi büyüyor

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ("World Organisation for Animal Health" - WOAH) tarafından hayvan sağlığının küresel durumuna ilişkin hazırlanan yeni bir rapora göre, memelileri etkileyen kuş gribi vakaları 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla iki katına çıktı. Aynı dönemde kümes hayvanlarında 943 salgın rapor edilirken, 1.548'i yabani kuşlar arasında olmak üzere kümes hayvanı olmayan türlerde 2.570 salgın rapor edildi. Bu vakalar 82,1 milyondan fazla kümes hayvanının kaybına yol açmıştı. Son yirmi yılda, virüsü kontrol altına alma çabalarının bir parçası olarak 633 milyondan fazla kanatlı ya enfeksiyon ya da itlaf yoluyla kaybedildi. Virüs yeni yabani kuş türlerini, evcil kümes hayvanlarını ve çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar da dahil olmak üzere artan sayıda memeli türünü etkiledi.